CHP'li ABB Yönetimindeki Dev Vurgunu Osman Gökçek Anlattı! 'Bu Konunun En Büyük Cevabını Mansur Yavaş Verecek'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm ihalesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gökçek, müteahhit firmanın 1 milyon 786 bin metrekarelik alanda minimum 100 metrekarelik daireler yapmak üzere ihaleyi kazandığını belirterek, daha sonra 20, 40 ve 60 metrekarelik daireler üzerinden satışlara başlandığını iddia etti.Gökçek, "Bu yüzyılın vurgunudur. Ben Ankaralının hakkını size yedirmem. Değerli Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm ihalesi yapıyor. Müteahhit firma 1.786.000 metrekare minimum 100 metrekare daire yapmak üzere ihaleyi kazanıyor. Bu aldığı ihaleden sonra 100 metrekare minimum kararını 20, 40, 60 metrekare olarak satışlara başlıyor." ifadelerini kullandı.20 metrekarelik 1+0 daireler üzerinden satış yapılması halinde konut sayısının 17 bin 864'ten 89 bin konuta çıkacağını öne süren Gökçek, "80 milyar lira ciro yapması gerekirken bir anda 133 milyar lira yaptı. Arada fark ne kadar biliyor musunuz? 53 milyar TL." dedi.40 metrekarelik daireler üzerinden hesaplama yapıldığında ise konut sayısının 44 bine yükseldiğini savunan Gökçek, bu durumda cironun 80 milyar liradan 111 milyar liraya çıktığını iddia etti.Dairelerin 20, 40 ve 60 metrekare olarak satıldığını ileri süren Gökçek, bunun şartnamede yer almadığını belirterek, "Şartnamede olmayan bu işi bu Cumhuriyet Halk Partisi bunu meclisten geçirdi. 6 ay sonra meclisten geçecek kararı bu müteahhit nasıl biliyordu? İsmail Mert Fırat da bu fiyatlara sattı. Bu işe onay veren meclis üyeleri, siz suçlu değilsiniz öyle mi? Burada vurgun yok öyle mi?" ifadelerini kullandı.Osman Gökçek, söz konusu iddialarla ilgili en kapsamlı cevabın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından verilmesi gerektiğini belirterek,dedi.