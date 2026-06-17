Sarı Dağ Gülü Açtı! Koparmak Ateş Pahası

Giresun'un yüksek kesimlerinde doğa mucizesi yeniden çevreyi süsledi.İHA'nın aktardığı bilgilere göre, 1867 yılında kayıt altına alınan ancak uzun süre bölgede görülmediği için kaybolduğu düşünülen Sarı Dağ Gülü, Alucra ilçesindeki yaylalarda çiçek açtı.2017 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin çalışmasıyla tekrar keşfedilen bu nadir bitki, bugün Yeşilyurt, Boyluca, Fevzi Çakmak, Karabörk ve Demirözü yaylalarında görüntülendi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Tür Eylem Planı' kapsamında bitkinin korunması için bölgede izleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Hava şartlarına bağlı olarak sadece 14 ila 20 gün arasında canlı kalabilen bu özel çiçek, sıkı koruma altında bulunuyor.Yetkililer, bölgeyi ziyaret eden vatandaşları bu nadir güzelliğe zarar vermemeleri konusunda uyardı. 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince, Sarı Dağ Gülü'nü koparmanın veya doğal yaşam alanına zarar vermenin cezası 80 bin 465 lira olarak belirlendi.