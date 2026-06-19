KAHRAMANMARAŞ UNESCO'NUN “EDEBİYAT ŞEHRİ” OLDU

Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edilmesi dolayısıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kentin kültürel mirası, edebiyat geleneği ve UNESCO süreci değerlendirilirken, şehrin uluslararası alandaki yeni konumu da kamuoyuyla paylaşıldı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İstanbul Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Demir ve Hüseyin Yayman, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, önceki dönem Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, önceki dönem Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mevlüt Kurt, Vahit Kirişci, Mehmet Şahin ve Ömer Oruç Bilal Debgici, İrfan Karatutlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ümmügülşen Öztürk, Hulki Cevizoğlu, AK Parti MKYK üyeleri, siyasi partilerin il başkanları, bakanlık bürokratları, sanatçılar, yazarlar, şairler ve davetliler katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'nin ilk ve tek 'Edebiyat Şehri' olarak kabul edilmesi dolayısıyla düzenlenen programa bir mesaj gönderdi.'Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'nin ilk ve tek “Edebiyat Şehri” olarak kabul edilmesi vesilesiyle düzenlenen programa davetiniz için teşekkür ediyorum.Asırların birikimini, şiirin, sözün ve düşüncenin köklü mirasını geleceğe taşıyan Kahramanmaraş, yetiştirdiği yazarları, şairleri ve sanat insanlarıyla milletimizin kültür hazinesinde müstesna bir yere sahiptir. Bu önemli unvan, sadece bir şehrimizin değil, aynı zamanda ülkemizin zengin kültürel birikiminin uluslararası alanda tescili anlamını taşımaktadır.Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda şehirlerimizin sahip olduğu tarihî ve kültürel mirası dünyaya tanıtmayı, kültür ve sanat alanındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz.Kahramanmaraş'ımızın bu başarısında emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızı gönülden tebrik ediyor, programa katılan tüm misafirlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.'Programda konuşan Bakan Ersoy, Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde 22 kültür varlığı, Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde 32 kültürel değeri ve Dünya Mirası Geçici Listesi'nde 79 alanı bulunan bir ülke olduğunu söylediTürkiye'nin UNESCO bünyesindeki varlığının bunlarla sınırlı olmadığını belirten Ersoy, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'nda Türkiye'den 11 şehrin yer aldığını, Kula-Salihli'nin UNESCO Küresel Jeoparkı olarak kayıtlı bulunduğunu, Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili Biyosfer Rezervi'nin UNESCO Biyosfer Rezervleri Ağı'na dahil olduğunu ve UNESCO Dünya Belleği Programı kapsamında Türkiye'nin kütüğe kayıtlı 12 eserinin bulunduğunu ifade etti.Kahramanmaraş'ın bu başarı zincirine yeni bir halka eklediğini belirten Ersoy, Eshab-ı Kehf Külliyesi UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın, 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edildiğini söyledi.Kahramanmaraş'ın edebiyat alanında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olduğunu vurgulayan Ersoy, şehrin aynı zamanda ana dili Türkçe olan şehirler arasında da söz konusu ağda üyelik alan ilk şehir olma özelliğini taşıdığını belirtti.Ersoy, 'Bu yönüyle de edebiyat şehri olan ilk Türk kenti olma ayrıcalığına mazhar olmuştur' dedi.Dünyada Barcelona, Manchester, Bağdat, Süleymaniye, Edinburgh, Prag, Taif, Tanca ve Wonju gibi şehirlerle birlikte toplam 62 edebiyat şehri bulunduğunu hatırlatan Ersoy, Kahramanmaraş'ın artık bu özel ve zengin kültür bahçesinin bir parçası olduğunu söyledi.UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın zanaat ve halk sanatları, tasarım, film, gastronomi, edebiyat, medya sanatları ve müzik alanlarında şehir kabul ettiğini belirten Ersoy, halen 408 şehrin bu ağda yer aldığını kaydetti.Kahramanmaraş ile birlikte Türkiye'nin ağda toplam 9 şehirle temsil edildiğini ifade eden Ersoy, Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa, Kırşehir, Şanlıurfa ve İstanbul'un da yaratıcı şehirler arasında bulunduğunu söyledi.Konuşmasında Kahramanmaraş'ın köklü edebiyat geleneğine de değinen Ersoy, İslam'ın bu coğrafyayı aydınlatmasının ardından şehrin güçlü bir edebi merkez kimliği kazandığını belirtti.Dulkadiroğulları Beyliği ve Osmanlı dönemlerinde halk ve divan edebiyatının önemli eserlerinin bu şehirde ortaya çıktığını ifade eden Ersoy, Cumhuriyet döneminde oluşan güçlü edebiyat akımının da Türk edebiyatında derin izler bıraktığını söyledi.'Yedi Güzel Adam' olarak bilinen edebiyat kuşağının hem kendi dönemlerine hem de sonraki nesillere önemli eserler bıraktığını vurgulayan Ersoy; Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt ve Mevlana İdris Zengin'i anarak bu mirasın önemine dikkat çekti.Abdurrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç ve Aşık Mahsuni Şerif'i de anan Ersoy, Kahramanmaraş'ın edebi kimliğiyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer almayı fazlasıyla hak ettiğini söyledi.Bu sınıflandırmanın yalnızca bir unvan verme konusu olmadığını vurgulayan Ersoy, kültür ve yaratıcılığı stratejik unsur olarak gören yaklaşımın şehirlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel kalkınmasını desteklediğini ifade etti.Türk edebiyatının sesini dünyaya duyurmak için bu unvanı kullanacaklarını belirten Ersoy, Kahramanmaraş'ın endüstriyel gelişimini üst seviyeye taşımak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla yerel paydaşlarla iş birliğini sürdüreceklerini kaydetti.Bakanlık olarak şehirlerin kültür ve turizm potansiyelini en doğru şekilde değerlendirmek için çalıştıklarını belirten Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte Türkiye'yi dünyanın en kapsamlı ve etkin tanıtım yapan ülkelerinden biri haline getirdiklerini söyledi.Kahramanmaraş özelinde yürütülen tanıtım kampanyalarına da değinen Ersoy, '2025 yılında 26 ülkede yaklaşık 11,8 milyon gösterim rakamına ulaştık. Bu yıl ise sadece Ocak-Nisan döneminde 22 ülkede yaklaşık 6,5 milyon gösterim gerçekleştirildi' dedi.Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de Kahramanmaraş'ın bilinirliğini artırdığını belirten Ersoy, festival sayesinde hem iç turizm hareketliliğinin desteklendiğini hem de uluslararası görünürlüğün güçlendirildiğini söyledi.Kahramanmaraş'ta yürütülen arkeolojik çalışmalara ilişkin bilgi veren Ersoy, Direkli ve Keçe Mağaraları, Domuztepe Höyüğü, Karahöyük Hamzatepe, Yassı Höyük ve Germanicia Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Ersoy, Yusuf'un Kayası Mağarası'nda da kazı, temizlik, restorasyon ve belgeleme çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade etti.Germanicia Antik Kenti için mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj ve çevre düzenleme projelerinin sürdüğünü ifade eden Ersoy, ziyaretçi karşılama merkezi, müze, mozaikli alan üst örtüsü ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmaların da başlatıldığını söyledi.Konuşmasının sonunda Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Ersoy, kültür, sanat ve turizm alanlarında daha güçlü bir Türkiye hedeflediklerini ifade etti.Kahramanmaraş'ın tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliğiyle bu süreçte önemli bir yere sahip olacağını vurgulayan Ersoy, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul sürecinde emeği geçen herkesi tebrik etti.Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in şahsında Kahramanmaraş'ın edebiyat ve kültür mirasına sahip çıkan tüm kurum ve çalışanlara teşekkür etti.UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 'Edebiyat Şehri' olarak yer alan Kahramanmaraş'ın kültürel ve edebi birikimi, İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen özel projeksiyon gösterisiyle tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde düzenlenen etkinlikte, şehrin edebiyatla şekillenen kimliği ve kültürel hafızası tarihi yapının cephesine yansıtılan görsellerle izleyicilere aktarıldı.Gösteride, Kahramanmaraş edebiyatının simge isimleri olarak hafızalara kazınan Yedi Güzel Adam da yer aldı. Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif İnan ve Ali Kutlay'ın yanı sıra, bu kuşağın fikir dünyasında önemli izler bırakan Sezai Karakoç da anıldı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, UNESCO Edebiyat Şehri unvanının daha geniş kitlelere duyurulmasına katkı sağlarken, Kahramanmaraş'ın kültürel marka değerini ve uluslararası görünürlüğünü artıran önemli bir tanıtım çalışması olarak öne çıktı.