Seferihisar Belediyesi Yolsuzluk Operasyonu Güzelbahçe Belediyesi’ne Uzandı! Şüpheli Para Transferleri Ortaya Çıktı

İmar yolsuzluğundan alınan rüşvetin dörtte birinin danışman Özlem Akyılmaz üzerinden Veli Ağbaba'ya aktarıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturmaya genişletilerek devam edildiği öğrenildi.Nermin Günay'ın 27 Şubat 2024 tarihinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz Mercan'a 500 Bin TL havale gönderdiği belirlendi.İzmir'de geçen ay, CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda tutuklanan gazeteci Evrim Ataman etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ek ifade, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzanan rüşvet ağını deşifre etmişti.İfadesinde, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın 'İyonya Konakları' olarak bilinen villalar için sahibinden kendisi aracılığıyla 6 milyon lira rüşvet istediğini anlatan Ataman, müteahhidin oğlunun ilk taksit olarak kendisine gönderdiği 500 bin TL'yi de yine Pehlivan'ın talimatıyla, Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a gönderdiğini itiraf etmişti. İtiraf üzerine MASAK tarafından yapılan incelemede, müteahhit Sönmez Budak'ın oğlu Rıdvan Korkmaz Budak'ın 5 Mart 2024'te Evrim Ataman'ın hesabına 500 bin lira havale yaptığı, Ataman'ın 2 gün sonra bu parayı, hiçbir ticari ilişkisi olmadığı ve tanımadığı Özlem Akyılmaz'a gönderdiği, Akyılmaz'ın da aynı gün parayı Veli Ağbaba'nın hesabına havale ettiği belirlendi.Yapılan araştırmada ise Özlem Akyılmaz'ın, TBMM Genel Sekreterliği Büro Memuru SGK kaydı bulunduğu tespit edildi. TBMM'nin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıya göre Özlem Akyılmaz'ın, CHP'li Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu, Ağbaba adına kayıtlı telefonu kullandığı da bildirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin usulsüz imar ruhsatı karşılığında 6 milyon lira rüşvet aldığı belirtilirken, 500 bin liralık rüşvet parasını danışmanı aracılığıyla aldığı kaydedilen Veli Ağbaba hakkında rüşvet almak suçundan soruşturma evrakının tefrik edilerek yetkili ve görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.