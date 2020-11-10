Uydu sistemli Bayraktar TB2 ilk kez görüntülendi

Teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'nin uydu sistemli yeni hali, Baykar Savunma'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ilk kez görüntülendi.







ASELSAN üretimi CATS ve milli haberleşme sistemi SATCOM'a sahip

Paylaşılan fotoğrafta, Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'larda denenen ASELSAN'ın ürettiği CATS kamera sistemleri de görülüyor. Yenilenen TB2'de ayrıca milli haberleşme sistemi olan Uydu Haberleşme Terminali SATCOM da bulunuyor. Bu sayede Bayraktar TB2 daha yüksek menzilde görev yapabilme kapasitesine ulaşıyor.



Sınır ötesi operasyonlarda büyük kolaylık sağlayacak

Uydu sistemli Bayraktar TB2'nin, büyük başarılara imza atılan sınır ötesi operasyonlarda kumanda merkezi kurmanın zor olduğu yerlerde büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.









