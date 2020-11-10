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Uydu sistemli Bayraktar TB2 ilk kez görüntülendi

Türkiye’nin havadaki silahlı gözü Bayraktar TB2’nin uydu sistemli hali ilk kez görüntülendi. Yeni TB2 ön ucundaki çıkıntıyla dikkat çekerken, bu kısmın haberleşmeyi sağlayan parça olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Kumanda menzili daha uzun olan ve SATCOM haberleşme sistemini kullanan TB2’nin, sınır ötesi operasyonlarda kumanda merkezi kurmanın zor olduğu yerlerde büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

Teknoloji / 10 Kasım 2020 Salı 13:09
Uydu sistemli Bayraktar TB2 ilk kez görüntülendi

Teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'nin uydu sistemli yeni hali, Baykar Savunma'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ilk kez görüntülendi.



ASELSAN üretimi CATS ve milli haberleşme sistemi SATCOM'a sahip
Paylaşılan fotoğrafta, Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'larda denenen ASELSAN'ın ürettiği CATS kamera sistemleri de görülüyor. Yenilenen TB2'de ayrıca milli haberleşme sistemi olan Uydu Haberleşme Terminali SATCOM da bulunuyor. Bu sayede Bayraktar TB2 daha yüksek menzilde görev yapabilme kapasitesine ulaşıyor.

Sınır ötesi operasyonlarda büyük kolaylık sağlayacak
Uydu sistemli Bayraktar TB2'nin, büyük başarılara imza atılan sınır ötesi operasyonlarda kumanda merkezi kurmanın zor olduğu yerlerde büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.




AselsanKanada

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