Bakan Çavuşoğlu: Paşinyan sonunda pes etmek zorunda kaldı

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:



"(Kırgızistan'daki) Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı.



Paşinyan sonunda pes etmek zorunda kaldı.



Bu savaşı başlatan Ermenistan'dı.



Azerbaycan her zaman ateşkesten yana olduğunu gösterdi.



Her seferinde ateşkesi bozan, savaş isteyen Ermenistan oldu. Ermenistan da bunun bedelini ağır ödedi.



Dün gece 3 ülke arasında ateşkes imzalandı.



Bunun nasıl denetleneceği konusu var.



Bundan sonraki süreci birlikte yürüteceğiz. Hayırlı olsun. Bu bir ders olsun.



Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor."



