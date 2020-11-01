Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı

Yaşanan şiddetli depremin ardından İzmir Bayraklı’da yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Apartmanın müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan'ın ise kayıplara karıştığı belirtildi.

Rıza Bey Apartmanı’nda kullanılan malzemeler tartışmalara neden olurken apartmanın yapımında kullanılan demirin yıkıma davetiye çıkardığı bildiriliyor.

Rıza Bey Apartmanı’nın tapu tescil belgesinin 1991 senesine ait olduğu ifade edildi. Apartmanın ruhsat tarihi ise 13 Nisan 1993. Binanın yapımına 1993'te başlandı. Oturma ruhsatı ise 1997 yılında alındı.

Yapı müteahhidinin isminin Hasan Hüseyin Özkan olarak geçtiği kaydedildi. Özkan'ın adres olarak Bornova’da Gediz Caddesi üzerinde bir iş hanını gösterdiği, fakat şimdi bu adreste oturmadığı ifade edildi.

Özkan’ın belediye kayıtlarında gösterdiği adreste ise bambaşka bir yer bulunduğu bildirildi.

Hasan Hüseyin Özkan’ın İzmir’de “Özkanlar” diye geçen semtte çok sayıda binasının olduğu, Özkan’ın 2000’li senelerin başında ticari faaliyetlerinin iflas ettiği, binalarının büyük bir bölümünü satıp Uşak’a taşındığı, Uşak’ta tekrar müteahhitlik şirketi kurduğu belirtildi.

Deniz Jeoloğu ve Jeofizikçi Cenk Yaltırak da Rıza Bey Apartmanı’nın çevresinin sulak bir bostan olduğunu söylemişti.