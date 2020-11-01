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Deprem bölgesinde 9 hırsız yakalandı!

İzmir'deki depremin ardından hırsızlık yapmak için kente geldiği öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 01 Kasım 2020 Pazar 17:10
Deprem bölgesinde 9 hırsız yakalandı!

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, enkaz bölgelerinde asayişin sağlanması için yoğun çaba içinde. Ekipler, tehlikeli olduğu için boşaltılan 172 binada, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı 24 saat görev yapıyor.

Şehir dışından hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen sabıkalı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, depremin hemen ardından İl Emniyet Müdürlüğünde 14 bin personel görev başına çağrıldı.

Polis ekipleri, kentte depremden sonra oluşan trafik yoğunluğunu hafifletmek için çalışma yürütüyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle motosikletli polisler, daha aktif rol alıyor. Polisler, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Bayraklı bölgesinde trafikte yoğunluk oluşmaması için vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

Kaynak : AA

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