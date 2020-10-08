Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenistan'a çok kısa bir süre önce destek verdiği ortaya çıktı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş devam ederken, Abu Dabi'de binalara Ermenilerin bayrağının renkleri yansıtıldığı görüntüler tekrar gündeme geldi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş devam ederken, Arapların Ermenilere desteği tekrar gündeme geldi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, Ermenistan'ın bağımsızlık gününde Ermenilerin bayrağının renkleri yansıtılmıştı.Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.