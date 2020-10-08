Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenistan'a çok kısa bir süre önce destek verdiği ortaya çıktı.