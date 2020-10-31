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Yıkılan binayı bu sözlerle anlattı: Anca bombalarsanız bu hale gelir

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, CNN Türk canlı yayınında İzmir'de yıkılan binaya ilişkin ayrıntıları açıkladı. Sucuoğlu binanın yıkılmasıyla ilgili "Bir bina böyle yıkılmaz, anca bombalarsanız bu hale gelir" ifadesini kullandı.

Güncel / 31 Ekim 2020 Cumartesi 22:22
Yıkılan binayı bu sözlerle anlattı: Anca bombalarsanız bu hale gelir

Sucuoğlu şu açıklamalarda bulundu:
 
"Bir bina böyle yıkılmaz eğer bir parça deprem hesabı yapılsa anca bombalarsanız bu hale gelir. Zeminin muhakkak etkisi vardır. Bu bölgede alınan şiddet kayıtlarında çok yüksek değerler yok. Eğer zayıfsa bütün binaların yıkılması lazım. Demek ki yıkılan binalar öbürlerinden farklı. Yıkılmayan binalarda da muhakkak hasar vardır, çünkü hepsi benzer şekilde. Bir bina bu hale geliyorsa bunun deprem tasarımıyla alakası olamaz. Çok fazla hata var burada, hepsi bir araya gelmiş bu olmuş. Deprem bölgesinde yapılmış bir binanın şartlarını sağlamıyor. Burada bir bilgisizlik, aldırmazlık var. Bir zayıflık var. Ama sadece bu bölgeye ait değil. Eğer bu deprem merkezde olsaydı çok daha felaket ortaya çıkardı. 1975 deprem yönetmeliği var, hiç uygulanmadı Türkiye'de. 1985 İmar Kanunu var. Deprem yönetmelikleri imar kanunlarına bağlıdır."

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