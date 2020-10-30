İzmir'de otobüs seferleri ücretsiz!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16.5 kilometre derinliğindeki deprem Ege ve Marmara'da da hissedildi. Saat 14.51'deki deprem 15 saniye sürdü. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuyla ilgili vatandaşlara çağrıda bulundu. Soyer; Araç trafiğinin azalması için gece 12'ye kadar toplu ulaşımı ücretsiz yaptık. Lütfen caddeleri boşaltalım.” ifadelerini kullandı.

