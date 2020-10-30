Deprem bölgesinden kritik açıklamalar!

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi İzmir'de canlı yayında açıklamalarda bulundu.



Açıklamalardan satır başları:



Binali Yıldırım: Uyum içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Gece gündüz, tüm faaliyetler enkaz altında tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek.



Murat Kurum: 1227 arama kurtarma personoli bölgede. 12 bin kişiye yiyecek ihtiyacı karşılanıyor. 2000 kişilik çadırlarımızı jandarma eliyle deprem bölgelerinde kuruyoruz. Elektrik, su ve doğalgaz altyapısında sorun yok. Bütün yollarımız açık. Trafikle ilgili bir problemimiz yok.



Bekir Pakdemirli: En büyük önceliğimiz hayatları kurtarmak. Birçok binada kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var