İşte İstanbul'da riski en düşük ve yüksek ilçeler

Vatandaşların uzun süredir dile getirilen maske ve mesafe kuralına uyum göstermeleri ise bu noktada azami önemde. Öte yandan megakent İstanbul'da da tablo her geçen gün kötüye gidiyor. Bakan Koca'nın, '28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerinde' dediği Türkiye'nin göz bebeği şehire ilişkin 'Hayat Eve Sığar' uygulamasındaki son veriler, neredeyse her ilçenin kırmızıya boyandığını gösteriyor. Peki İstanbul'da en büyük riskli ve düşük riskli ilçeler hangileri? İşte bu son dakika korona virüs haberinin ayrıntıları...



Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son tabloya göre son 24 saatte 76 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 950'ye yükseldi. Toplam 127 bin 651 test yapılırken, 2 bin 209 yeni tanı konuldu. Hasta sayısı 366 bin 208 oldu.



Kovid-19 salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul'da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, neredeyse her ilçe ve mahallenin kırmızıya boyandığını gösteriyor.



BAHÇELİEVLER

Eğitim ve sosyo ekonomik düzeyi düşük bölgelerde hasta sayısındaki artış korkutucu boyutlara ulaşmış durumda. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, vaka artışının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söylediği 28 ilçe de haritaya yansımış durumda.







ARNAVUTKÖY

Avrupa yakasında en kötü durumdaki ilçeler, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beyoğlu, Eyüpsultan, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Arnavutköy olarak sıralanıyor.







ESENYURT

Hayat Eve Sığar uygulamasında iki hafta öncesine kıyasla görece artışın yaşandığı ilçelerin ise Beşiktaş, Avcılar, Şişli, Çatalca, Bakırköy olduğu göze çarparken, vaka sayısının Anadolu yakasında da her geçen gün arttığı dikkatlerden kaçmıyor.







ATAŞEHİR

İstanbul'un Anadolu yakasında en kötü durumdaki ilçeler Ümraniye, Sultanbeyli olurken, Üsküdar, Ataşehir, Pendik, Kartal, Çekmeköy, Tuzla ve Maltepe'deki artış olduğu göze çarpıyor.



EN RİSKLİ İLÇE BAĞCILAR

Risk haritasında vaka sayısının en yoğun olduğu yerleşim yerlerinin başında kilometrekareye 32 bin 396 kişi düşen Bağcılar geliyor. İlçenin tamamında hasta ve vaka yoğunluğu dikkatlerden kaçmazken, kilometrekareye 23 bin 702 kişi düşen Esenler'de de benzer bir durum söz konusu.



ESENLER

Esenler'i gösteren haritanın tamamı kırmızıya boyanırken, kilometrekareye düşen kişi sayısına göre en yoğun ilçe olan Güngören'in de adeta Kovid-19 işgali altında olduğu dikkatlerden kaçmıyor.







AVCILAR

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk tabloyu Milliyet'e şöyle değerlendirdi:







BAKIRKÖY

'Riskli olarak öne çıkan yerler göç alan, kilometrekareye çok fazla insanın düştüğü, çarpık yapılaşmanın hüküm sürdüğü semtler.



ZEYTİNBURNU

Örneğin Zeytinburnu ve Fatih'te çok fazla Suriye ve Orta Asya'dan gelen göçmen ikamet ediyor. Artık ilçe bazında da değerlendirme ve önlemler paketleri uygulanabilir. İstanbul çok yoğun nüfusun olduğu bir şehir.



FATİH

Böylesi hormonlu bir kentte ne yazık ki bir noktadan sonra herkes kendi sağlığından sorumlu olmak durumda. Bulaşıcılık kat sayısı bakımından İstanbul'da bağışıklanmış kişi oranı yüzde 67 olursa salgın riski ortadan kalkar.



BEYOĞLU

Şu an bu oranın yüzde 20-25 civarında olduğunu tahmin ediyoruzİ İstanbul'daki nüfus yoğunluğu ve kaotik ortam pandemiyle mücadeleye sekte vuruyor.'







ADALAR

Bakanlık ilçelere göre hasta sayılarını paylaşmıyor ancak haritada, ilçe bazlı arama yapıldığında bazı bölgelerdeki yoğunluğun 'görece' az olduğu görülüyor. Bu ilçelerin başında Adalar ilçesi geliyor.







TUZLA

Tuzla da koronavirüs yoğunluk haritasında diğer ilçelere nazaran iyi durumda







ÇATALCA

Çatalca'nın HES koronavirüs haritasındaki renk yoğunluğu ise maviye daha yakın...







SARIYER

Sarıyer de riski düşük ilçeler arasında yer alıyor ama bazı mahallelerde yoğunluk yüksek







BEYLİKDÜZÜ

Beylidüzü'nde ise bazı sokak ve caddeler dışında renk maviye daha yakın.







BEYKOZ

Beykoz'un da koronavirüs yoğunluk haritası diğer ilçelere göre iyi durumda...







SİLİVRİ

İstanbul'un uzak ilçelerinden olan Silivri'de de koronavirüs vaka sayısı düşük.







ŞİLE

Şile de ise neredeyse hiçbir bölümünde net bir yoğunluk yaşanmamakta.