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Fransız vekilden Macron'a kritik uyarı

Fransa Milletvekili Clementine Autain, devamlı İslam'ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un söylemleri yüzünden ülkede mantık ve evrensel aklın yerine kin ve intikam duyguları oluşmaya başladığını bildirerek, "Bu yapılanlar böyle bir iklim içinde bulunduğumuz devasa sorunları çözmez. Ancak iç savaşa sürükler." ifadelerini kullandı.

Dünya / 28 Ekim 2020 Çarşamba 20:09
Fransız vekilden Macron'a kritik uyarı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemde İslam karşıtı tutum sergilemesi ve siyasetçilerin Müslümanları hedef alan sözleri büyük tepkilere neden oldu.
 
'Birlik oluşturmak yerine Müslümanlara hakaret etmeyi tercih ediyorlar'
Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden (LFI) Milletvekili ve gazeteci Clementine Autain, Le Monde gazetesindeki yazısında, 16 Ekim'de öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesinin ardından ülkede başta eski Başbakan Manuel Valls olmak üzere siyasetçilerin birlik oluşturmak yerine Müslümanlara yönelik hakaretlerde bulunmayı tercih ettiğini bildirdi.
 
'Ülkemiz özgürlükleri ve demokrasiyi ayaklar altına alıyor'
Terörle mücadelenin duygu ile değil akılla yürütülmesi gerektiğini kaydeden Autain, 'Fransa, kontrolü kaybetmek üzere. Ülkemiz özgürlükleri ve demokrasiyi savunmak adına özgürlükleri ve demokrasiyi ayaklar altına alıyor. Fransa'daki tartışmalar aşırı sağcı fikirlerin yarışmasına döndü.' dedi.
 
Autain, ülkede başörtüsünün yasaklanmasının ve marketlerde helal yiyeceklerin bulunduğu reyonlara son verilmesinin istendiğine işaret etti.
 
İç savaş uyarısı
Fransa'da mantık ve evrensel aklın yerine kin ve intikam duyguları ile özgürlükleri kısıtlayan yasaların hakim olmaya başladığını belirten Autain, 'Böyle bir iklim içinde bulunduğumuz devasa sorunları çözmez. Ancak iç savaşa sürükler.' ifadelerini kullandı.
 
Autain, sosyal medyada şiddetin katlanarak arttığını vurgulayarak 'Ülkemiz her geçen gün biraz daha faşizm öncesi bir topluma benziyor.' değerlendirmesinde bulundu.
 
Arap dünyasında Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına tepkiler devam ederken, Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrıları da yükseliyor

FransaMilletvekili

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