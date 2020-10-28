Fransız vekilden Macron'a kritik uyarı

Fransa Milletvekili Clementine Autain, devamlı İslam'ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un söylemleri yüzünden ülkede mantık ve evrensel aklın yerine kin ve intikam duyguları oluşmaya başladığını bildirerek, "Bu yapılanlar böyle bir iklim içinde bulunduğumuz devasa sorunları çözmez. Ancak iç savaşa sürükler." ifadelerini kullandı.