Eser Yenenler'in sağlık durumu nasıl?

Önceki akşam Yeniköy'de bir mekan çıkışı görüntülenen İbrahim Büyükak, rol aldığı reklam filminin kutlama yemeği olduğunu belirterek, "Reklam filmimiz çok güzel gitti. Reklamla alakalı çok güzel sonuçlar elde edildi. Onunla alakalı bir kutlama yaptık, sağ olsunlar" dedi. Acun Ilıcalı'nın yeni sosyal medya platformu için dizi yazdığından bahseden Büyükak, yakın arkadaşı Eser Yenenler ile ilgili soruları da yanıtladı.



"HAYAT HİKAYEMİ YAZIYORUM"



Acun Ilıcalı'nın yeni sosyal platformu için yazdığı diziden bahseden ünlü oyuncu ve senarist, "Aralık gibi sete girmeye planlıyoruz. Bursa'da yaşadığım hayat hikayemi yazıyorum, aynı zamanda oynuyorum. Onunla ilgili çalışıyorum. Komedi ve biraz da dram olacak. Kadro daha belli değil. Cast çalışmamız sürüyor ama şu an bir tek ben varım" ifadelerini kullandı.



Büyükak, "Komedinin süreleri kısıtlı olduğundan, daha lezzetli oluyor. Dram dizileri 120-130 dakika. Komedi dizisinin o dakikalarda olması çok zor. O yüzden ben de 30-35 dakika bir iş yapmak istiyordum. Dijital bunun için çok elverişli bir ortam, o yüzden dijital yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.



İbrahim Büyükak, korona virüse yakalanan yakın arkadaşı Eser Yenenler'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



"ESER ŞU AN İYİ"



Yakın arkadaşı Eser Yenerler'in Covid-19 testinin pozitif çıkması hatırlatılan 37 yaşındaki oyuncu, "Temasım olmadı. Eser'le konuşuyoruz arada sırada, iyi atlatıyor herhalde. Şu an için iyi durumda" cevabını verdi.



İbrahim Büyükak'ın, mekan çıkışı maske takmaya çalıştığı sıradaki halleri ise objektiflere böyle yansıdı.



ESER YENENLER KARANTİNADA



Hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini belirten Eser Yenenler, geçtiğimiz günlerde evinde karatinaya girdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.



"KUZEY VE BERFU NEGATİF"



Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, "Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif cıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiriyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit'te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim." dedi.