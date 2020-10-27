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Hikmet Karagöz hayatını kaybetti!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Bizimkiler dizisinde hayat verdiği Abbas karakteri ile hafızalara kazınan ressam ve tiyatro oyuncusu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti. Hikmet Karagöz'ün kızı Zeynep Karagöz tarafından acı haber kamuoyuna duyurulurken koronavirüs nedeni ile cenaze töreninin mümkün gözükmediği kaydedildi. Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından, 'Hikmet Karagöz kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Güncel / 27 Ekim 2020 Salı 10:58
Hikmet Karagöz hayatını kaybetti!

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti. Acı haberi kamuoyuna Zeynep Karagöz duyurdu ve babasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Zeynep Karagöz, korona nedeni ile cenaze töreninin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi. Bizimkiler dizisindeki Abbas karakteri ile akıllara kazınan Hikmet Karagöz'ün hayatını kaybetmesinin ardından sanatçının dostları da taziye mesajlarını sosyal medyadan paylaştı.

'CANIMDAN BİR CAN DÜŞTÜ TOPRAĞA'

Oyuncu Orhan Aydın da sosyal medya hesabından arkadaşı Hikmet Karagöz'ün vefatını şu sözlerle duyurdu:

'Canımdan bir can düştü toprağa.. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık, şen-şakrak-sevinç ve umut dolu bir hayat bitti. Seni asla unutmayacağım #HikmetKaragöz asla.'

BİZİMKİLER'İN ABBAS'I HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?

Sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından 'Hikmet Karagöz kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?' sorularının yanıtı merak edilmeye başlandı.

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 31 Aralık 1946 tarihinde dünyaya geldi. 1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol aldı.

1971 yılında sanata yaklaşımını etkileyecek Altan Erbulak'la tanıştı. 1974 TRT'de ilk dizisine başladı. Tiyatrolardaki kriz nedeniyle, Kocamustafapaşa'da 'tabela atölyesi' açtı. 1979 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarına girdi. 1980 İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarından istifa etti. 1982 İlk sinema filminde rol aldı. 1986 tiyatroda oynamayı bıraktı ama Bodrum'da resme başladı.

BİZİMKİLER DİZİSİNDE YILDIZI PARLAMIŞTI

1989 yılında 'Bizimkiler' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bu dizideki Abbas rolüyle yıldızı parladı. Sokak ressamı olarak, resim yapmayı sürdürüyordu. Dizilerinde ve uygun bulduğu sinema filmlerinde oynuyordu. Lise ve üniversitelerde, amatör tiyatro gruplarına 'yönetmenlik' yapıyordu.

Hikmet KaragözOrhan Aydın

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