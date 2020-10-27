USD (Alış - Satış) : 8,03 - 8,04 EURO (Alış - Satış) : 9,49 - 9,51

Fransız gazeteci: Başörtüsü düşmanımızın üniforması

Fransız kadın gazeteci Elisabeth Levy, başörtünün Fransa'nın düşmanlarının üniforması olduğunu savunarak, öldürülen öğretmenin anısına birkaç günlüğüne başörtülerini çıkartabileceğini söyledi.

Güncel / 27 Ekim 2020 Salı 09:09
Fransız gazeteci: Başörtüsü düşmanımızın üniforması

Avrupa'da son yıllarda artan İslamofobi ve yabancı düşmanlığı, artık liderler ve medya üzerinden de yayılmaya başladı.

MACRON'A CAN SUYU: İSLAMOFOBİ
İslam'ın Hristiyanlık gibi dönüştürülmesi gerektiği sözlerini sarf eden, ülkesindeki Müsümanların Fransa'ya uygun bir İslam'ı yaşaması gerektiğini ilk olarak sözsel, şimdilerde bazı camileri kapatarak dayatmaya başlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkiler de var, destekler de.

Beceriksiz ekonomik reformlar nedeniyle ve Sarı Yeleklilerle başı dertte olan, koronavirüs salgını ile iyice bunalan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uğraşmakta arayan Macron'un imdadına yetişen, İslam'a ve Müslümanlara yönelik hastalıklı bakış açısına bir yenisi daha eklendi.

FRANSIZ KADIN GAZETECİ: 'BİRKAÇ GÜNLÜĞÜNE BAŞLARINI AÇSINLAR'
Bu kez bir Fransız kadın gazeteci, canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Feminist gazeteci Elisabeth Levy, CNEWS kanalında konuk olduğu programda, kamusal alanda başörtüsü yasağının getirilip getirilmemesine ilişkin tartışmaya katıldı.

'BAŞÖRTÜSÜ, FRANSA DÜŞMANLARININ ÜNİFORMASI'
Başörtüsünün birçok kişi için siyasi İslam'ın ve cinsel ayrımın simgesi olduğunu iddia eden Levy, 'Çok sayıda Müslüman, 'Biz de diğerleri gibi Fransızız, ulusal topluluğun bir parçasıyız.' diyor. Fransa düşmanlarının üniforması da olan başörtüsü için, bir kişinin bile Samuel Paty'nin anısına, 'bir haftalığına ya da birkaç günlüğüne sağduyu göstererek başörtümü çıkarıyorum' dememesine şaşırıyorum.' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER: 'SARHOŞ ÇIKMIŞ'
Levy, Sunucu ve diğer konukların şaşkın bakışları arasında sözlerine devam ederek, bunu dayatmadığını dile getirdi.

Öte yandan videonun sosyal medyada çokça paylaşılmasının ardından, bazı kullanıcılar Levy'nin sarhoş olarak ya da madde kullanarak yayına çıktığı yorumlarıyla tepki gösterdi.

Fransa

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement