Erdoğan'ın boykot çağrısına Fransa'dan ilk tepki

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, Türkiye'nin boykot çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Fransa'nın Türkiye'ye karşı boykot misillemesi yapmayı planlamadığını açıkladı.



Riester, RTL radyosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.



Boykotların etkisinin ne olacağını söylemek için erken olduğunu belirten Riester, 'Gelecek günlerde nasıl gelişmeler olacağını takip ediyoruz' dedi.



Riester, Türkiye ile görüşmelere ve ilişkilere devam edeceklerini ifade etti.