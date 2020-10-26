Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında ilçe belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantıda, İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmaları değerlendirildi.



Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.



Kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri de katıldı.



Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Koca özetle şu ifadeleri kullandı:



''Risk mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır. 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerinde. Semt pazarları ve alışveriş mekanları riskli. Toplantıda otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir.



Ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evden yapılması kolaylığı sunulmalıdır. Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır. Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz. Salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle kazanılamaz. Desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar, lütfen evde zaman geçirsin. Vaka sayılarındaki artıştan daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik, güçlüyüz. Memleketten dönenler mutat buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin.'