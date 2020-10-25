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Ermenistan-PKK'dan Karabağ için kirli plan

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşımayı surdürürken; Irak ve Suriye'de sabotaj eğitimi almış onlarca PKK'lı terörist işgal altındaki Suşa bölgesine nakledildiği öğrenildi.

Dünya / 25 Ekim 2020 Pazar 21:23
Ermenistan-PKK'dan Karabağ için kirli plan

Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdiği ögrenildi.

PKK'LI TERÖRİSTLERE AZERBAYCAN ÜNİFORMASI GİYDİRDİLER

Şuşa'ya yerleştirilen söz konusu PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK'lı teröristler öldürüldüğünde, sözkonusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye'den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.

ESİR ALINAN ERMENİSTAN ASKERİ İTİRAF ETMİŞTİ

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.

ErmenistanAzerbaycanSuriye

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