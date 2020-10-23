Şirketinizin E-Fatura Kullanması İçin 7 Neden

Şirketlerin kağıt faturalarının karşılığı olacak şekilde aynı bilgileri içeren, mühürlü ve değiştirilemez faturaların elektronik şekilde düzenlenmesi birçok avantajı beraberinde getirir.



Şirketlerin e-fatura düzenlemesinde en büyük yardımcısı olan EDM Bilişim sayesinde bu işlemlere daha az zaman ayırmanız mümkün hale geliyor. Aynı zamanda entegrasyon sorunu da çözülüyor. 10 yıl süreyle saklanması da gerekli olan e-faturaların hizmeti sağlayan EDM Bilişim aracılığı ile otomatik şekilde yapılması da muhasebe birimlerinin gereksiz sorumluluk almasının önüne geçiyor. Kullanımına karar vermek isteyenlerin nedenleri de oldukça fazladır.



Maliyetlerin Azaltılması



Muhasebe ve yönetim departmanlarının en çok zamanını alan faturalandırma işlemleri ile alakalı e-fatura hizmeti sunan EDM Bilişim maliyete de katkı sağlar.



Zamanın daha verimli kullanımına olanak tanımasının yanında aynı zamanda:



• Baskı,

• Arşiv,

• İşgücü,

• Para ve diğer kullanımların daha az olmasına katkıda bulunur.



Bunlar ise işletmeler açısından oldukça önemlidir.



Müşteri sayısı çokluğuyla dikkat çeken başta EDM Bilişim olmak üzere bir çok özel entegratörün fatura gönderim adetlerine göre değişken ücretleri var ve ortalaması 30 kuruş seviyesinde seyretmektedir. Bu fiyat, kağıt faturaya göre kargo ile gönderme olmasa bile 5 kat, kargo ile fatura göndermeyi de hesaba katarsak 40 kat daha avantajlıdır.



İş Akışında Hızlanma



Hala şirketinizin e-fatura kullanması için 7 neden arayanlardan olmanız durumunda e-faturalarınızın yardımcısı olan EDM Bilişim ile tanışmalısınız. Çalışanlarınızın fatura için ayırdığı zamanın en azami duruma getirilmesi sayesinde daha verimli alanlarda kullanılması söz konusu olur. Hem faturalandırma hem de arşiv sağlaması görev tanımlarının rahatlamasını da beraberinde getirir.



Anlık ve Hatasız Faturalandırma



Verilen hizmetin içeriğine bakıldığında eskiden olduğu gibi fatura koçanı aramanız, elle yazmanız veya düzeltmeler yapmanız gibi olasılıklar da ortadan kalkar. E-fatura hizmetlerini veren EDM Bilişim ile kısa süre içinde ve muhasebe programlarına entegre olarak faturalarınızı düzenleyebilirsiniz. Erişim kısıtlaması olmaması istediğiniz zaman istediğiniz yerden yapılmasını sağlar.



Yasal Sorumluluklarınız Güvencede



E-fatura hizmetlerinde EDM Bilişim kullanan kurum ve işletmelerin kazanacakları bir başka avantaj ise yasal zorunluluklardan doğan yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaktır. Çünkü yasal anlamda arşivlenmesi gereken faturaların güvenli şekilde 10 yıl boyunca 4 yedekleme ile korunmasını sağlar. Ayrıca 3DS adı verilen şifreleme sayesinde erişim sadece şifreleri bilen kişiler aracılığı ile yapılır. Bunlara istediğiniz zaman yeniden ulaşma, online olarak bastırma ve görüntüleme imkanı elde edebilirsiniz. Eskiden olduğu gibi depolama alanı açmak, bunun için eleman çalıştırmak ve sürekli manuel olarak güncelleme yapmanız ortadan kalkar.



Kağıt Kullanımını Dengeleme



Basılan her faturanın doğadan kesilen bir ağaca daha neden olacağını bilen ve bu sorumlulukla hizmet alanını sürekli genişleten EDM Bilişim doğaya da destek vermenize yardımcı olur. Doğanın korunması adına katkıda bulunmuş olursunuz. E- fatura hizmeti sayesinde daha kurumsal ve sorumluluk sahibi bir işletme olmanızın da mümkün olmasını sağlar.



Kurumsal İmaj



Elle yani manuel olarak düzenlenen ve oldukça eski usul kabul edilen faturalar imajınızın da sarsılmasına neden olabilir. E-fatura düzenleme hizmeti veren EDM Bilişim kullanarak tüm müşterilerinizin daha teknolojik ve alt yapı yatırımları olan bir şirket olduğunuzu anlamasına imkan tanıyabilirsiniz. Kanunlara uyan ve şeffaf bir yol olur.



Muhasebe Programlarına Uyumluluk



Sadece e- fatura kesme hizmeti vermeyen EDM Bilişim aynı zamanda ERP ve diğer muhasebe programlarına olan uyumu sayesinde birçok muhasebe işlevinin tek elde ve yerden yapılmasına olanak tanıyarak kolaylık sağlar.



E-Fatura alanında çok yüksek müşteri sayısı ile dikkat çeken EDM Bilişim'in www.edmbilisim.com.tr veya 0850 723 63 36 nolu iletişim noktalarından aklınıza takılan tüm durumlarda online desteğe başvurabilirsiniz.

