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Bakan Selçuk'tan flaş açıklama! Dağıtılan tabletler...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Giresun'da açıklamalarda bulundu. Bakan selçuk ücretsiz olarak dağıtılan tablet sayısını duyururken, 5'inci sınıfların okula dönüşü ile ilgili teknik detayları bugün açıklayacaklarını belirtti. Selçuk, tablet dağıtımı için bağış yapanlara teşekkür etti, en yüksek bağışı TMSF'nin yaptığını bildirdi.

Güncel / 23 Ekim 2020 Cuma 12:27
Bakan Selçuk'tan flaş açıklama! Dağıtılan tabletler...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki programında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan Selçuk, okullarda tablet dağıtımının tüm hızı ile devam ettiğini bildirdi. Selçuk, dağıtılan tablet sayısının 60 bin olduğunu belirtti, tüm öğrencilere adil koşulların oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

BAKAN SELÇUK DAĞITILAN TABLET SAYISINI DUYURDU

Giresun'da önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk şöyle konuştu:

Öğrencilerimizin eğitime adil şekilde erişmesini önemsiyoruz. Öğrencilerimize ücretsiz tablet dağıtımı için en yüksek bağışı yapan TMSF'dir. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Tablet dağıtımı sürüyor. Şu ana kadar öğrencilerimize 60 bin ücretsiz tablet dağıttık.

5'inci sınıfların eğitime başlayacak olmasına da değinen Selçuk, teknik detayları gün içerisinde açıklayacaklarını bildirdi.

Giresun

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