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Aşıda sevindiren gelişme! Son 5 ay...!!!

Karabağlar Belediyesinde meclis üyeleri ve belediye personellerine Kovid-19 salgını ve devam eden aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, dünya genelinde çalışmaları devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının en geç mart ayı sonunda hazır olacağına inandığını söyledi.

Güncel / 22 Ekim 2020 Perşembe 00:27
Aşıda sevindiren gelişme! Son 5 ay...!!!

Dünyada koronavirüs aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'den de aşı için önemli bir tarih geldi. 

Karabağlar Belediyesinde meclis üyeleri ve belediye personellerine Kovid-19 salgını ve devam eden aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, Türkiye'de 8 üniversite ve bir merkezin aşı çalışmalarına devam ettiğini, henüz klinik çalışması tamamlanan aşı çalışmasının bulunmadığını kaydetti.

Gürüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın Türkiye'nin Kovid-19 aşısını yapması için çalışan bilim dünyasına büyük bütçe desteğinde bulunduğunu ifade etti. Ege Üniversitesi bünyesinde aşı geliştirme çalışmasında görev aldığını hatırlatan Gürüz, "Biz DNA aşısı üzerinde çalışıyoruz. Hayvan deneyleri tamamlanmak üzere. Biz DNA aşısı yaptığımız için biraz daha meşakkatli ve zaman alıcı bir aşı oluyor.

Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın da yakın ilgisiyle aşı çalışmamız başarıyla devam ediyor. Dünya genelinde en erken aşı çalışmalarının mart ayı sonunda sonuç vermesini bekliyorum. Türkiye'de ise mayıs ayı sonu itibarıyla üniversitelerin ve merkezlerin yaptığı aşılarda sonuç vereceğini tahmin ediyorum." dedi. Gürüz, grip aşısının Kovid-19'a karşı korumadığını sadece grip aşısıyla influenza virüslerine karşı korunulacağını sözlerine ekledi.

Recep Tayyip Erdoğan

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