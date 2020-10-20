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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Orta okullarda 5.sınıf, liselerde 9. sınıfları da yüz yüze eğitime 2 Kasım'dan itibaren dahil ediliyoruz'' açıklamasını yaptı. Aşı çalışmalar için de, ''Hedefimiz, önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir'' dedi.

Siyaset / 20 Ekim 2020 Salı 19:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Öncelikle KKTC'de yapılan seçimlerde seçilen Ersin Tatar'ı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi Kıbrıs Türkleri'nin yanında olmaya devam edecektir.

KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ ARAMALARI

Fatih Gemimizin, Tuna 1 kuyusundaki sondajlarında keşfedilen gaz miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. Fatih gemimiz, önümüzdeki ay Türk Ali kuyusunda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler, Tuna 1 kuyusundaki gibi verimli keşif haberleri alabileceğimize işarete ediyor.

Bir çok milletin ağır bedeller ödeyerek elde ettiği şeylere bizim çalışarak ermemiz büyük bir başarıdır. Bu başarı milettimizin geleceği için kullanılacak. Buradan kazanılan her kuruş yine milettimiz için harcanacaktır.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm imkanlarımızla destek vereceğiz. Destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Milletin iradesinin üstünde bir irade, gücün üstünde bir güç tanımadım, bilmedim.

DARBE İMASI TARTIŞMASI

Düne kadar kimi parasına kimi silahına güvenerek efelik taslayan devletler artık sosyo-ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Küresel dengeler değişiyor. Türkiye hızla yükselen devletler arasında. Ancak bu tablo bazılarını rahatsız ediyor. Biz ülkemizde darbeler dönemi kapandıkça birileri bunlara imalarla cevap veriyor. Biz hukuka vurgu yaptıkça biz de onların son çırpınışlarını görüyoruz.

Artık kimsenin vesayeti milli iradeyi ezemeyecek. Halkımızın 2023 seçimlerinde herkesi hak ettiği yere yerleştireceğine inanıyorum. Bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere biz daha çok kabus yaşatacağız.

Yapısal reformlar daha büyük hamlelerin temeliydi. 2053 vizyonunun esasını oluşturacak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına yeni başlıyoruz.

TÜRKİYE'NİN SALGINLA MÜCADELESİ

Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insan bulunduğu yerlerde denetimler sıklaştırılacak. Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içerisinde insan deneylerine ulaşılacağı görülüyor. Orta okullarda 5.sınıf liselerde 9. sınıfları da yüz yüze eğitime 2 Kasım'dan itibaren dahil ediliyoruz. Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nı başlatıyoruz. Lisans eğitiminin her seviyesindeki 1000 gencimiz, TÜBİTAK Enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle bu programdan yararlanabilecek.

Recep Tayyip Erdoğan

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