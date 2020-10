Kuruluş Osman'ın Osman Gazisi Burak Özçivit'ten dikkat çeken sözler!

Türkiye ve dünyada büyük bir heyecanla izlenen Kuruluş Osman, yeni sezona resmen başladı. Osman Gazi’yi canlandıran Burak Özçivit’in performansı haftaya damgasını vurdu.



Sabah'tan Sinan Özedincik'e konuşan Özçivit, dizide en çok konuşulan Kuran'ı Kerim sahnesiyle ilgili konuştu.



Burak Özçivit, söz konusu sahne üzerine çok çalıştığını belirterek, "Tabii ki üzerine çok çalıştım. Kolay bir şey değil, telaffuzları çok zor. Zor bir sahneydi. Kur'an-ı Kerim okuduğum sahne için bayağı emek harcadık, uğraştık. İyi olsun diye çok titiz davrandık ekip olarak" dedi.



Özçivit'in diğer açıklamları şöyle:



Kamera kayıttayken o tecrübelerle yürüyoruz. O yüzden istediğiniz ön hazırlığı yapın, sahaya çıkmak çok farklı. Her gün yeni bir deneyim, her gün üstüne koyuyorsunuz. Bir sene hazırlandım ama sadece fiziksel anlamda oluyor. Oynamaya başlıyorsun, kendini izliyorsun. Ne yapmışım? Ne çıkmış? Bu olmamış, tekrar tartıyorsun, bir daha çıkıyorsun. Günden güne, günden güne. Bu sene benim için daha farklı. Bazı şeyler kendinden gelmeye başlıyor. Proje büyük, sorumluluklar çok ağır. Hani derler ya ruhun bedenden hızlı gidiyor, yavaşla da bir yetişsin. Aslında o oldu. Geçen sene ben bayağı hızlıydım, daha ağırdan aldım. Şimdi yetişti. O yüzden bu sene hem fiziksel anlamda hem mental anlamda daha iyi hissediyorum.



Mehmet Bey projeye dışarıdan baktığı için, bizi daha farklı aydınlatıyor. Hep istişare halindeyiz. Nasıl oldu, senaryo nasıl? Başarılı bir iş varsa tek başına olmaz. Egoyla yürüyemezsin. İyi bir ekip lazım. Önemli olan fizik olarak her zaman hazır ol, beyin olarak hazır ol. Fiziki sakatlıkların çoğu kafanın dolu olmasıyla ilgili. Yani kafan doluysa sakatlanmaya daha açıksın. Hele atın üstündeyken, at affetmez. At hisseder çünkü.