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39 maddelik çevre ajansı teklifi TBMM'ye sunuldu!

AK Parti 39 maddeden oluşan Çevre Ajansı teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Düzenleme ekonomi, istihdam ve geri dönüşüm anlamında Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek. 6 milyar Euroluk bir katkı sunacak. Kurallara uymayanlara 60 bin TL'ye kadar ceza uygulanacak. İşte son dakika düzenlemesinin ayrıntıları...

Güncel / 12 Ekim 2020 Pazartesi 11:43
39 maddelik çevre ajansı teklifi TBMM'ye sunuldu!

AK Partili Mehmet Muş Çevre Ajansı düzenlemesine ilişkin 39 maddelik teklifin TBMM'ye sunulduğunu duyurdu. Edinilen son dakika bilgisine göre ülke ekonomisine 6 milyar euroluk bir katkısı olacak düzenlemeyi Muş şöyle anlattı:

6 MİLYAR EURO KAZANDIRACAK TEKLİF TBMM'DE

'Meclis Başkanlığına 39 maddelik yasa teklifimizi sunduk. Düzenlemenin getireceği neticelerler ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlanacaktır. 12 bin istihdam ve ülke ekonomisine 6 milyar euro gibi bir katkı sunacak bir düzenleme söz konusu. 2021'in başında geri dönüşüm kapsamında ekonomiye kazandırılacak materyaller vs. olacak. Sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara idari para cezası gelmiş olacak. Benzin, naftalin depolanması gibi konularda kurallara uymayanlar 60 bin TL'ye kadar cezalandırılacak.

Mehmet Muş

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