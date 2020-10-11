USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

Çakıcı’nın avukatından açıklama

Yeğeni Adem Çakıcı'yı öldürtmeye azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezası verilen Alaattin Çakıcı'nın avukatından açıklama geldi.

Güncel / 11 Ekim 2020 Pazar 00:59
Çakıcı’nın avukatından açıklama

Yeğeni Adem Çakıcı'yı öldürtmeye azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Alaattin Çakıcı'nın avukatından açıklama geldi.
 
Avukat Gökhan Kılıç imzasıyla kamuoyuna duyurulan açıklamada, Çakıcı'nın yargılama aşamasında 18 hastalığı bulunması nedeniyle raporlu olduğu ve pandemi şartları nedeniyle ifade veremediği belirtildi.Açıklamada, Çakıcı ait raporun avukatları tarafından mahkemeye ibraz edilmiş olduğu ve bir sonraki celsede ifadesinin alınmasını talep ettikleri belirtildi.
 
Avukat Kılıç, müvekkilinin ifadesi alınmadan aleyhine tek bir delil olmaksızın hakkında tecziye kararı verildiğini belirtti.
 
Gökhan Kılıç, söz konusu hükmün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yani istinafta götürüleceğini, burada dairenin kararının aleyhte olması durumunda ise kararı Yargıtay'a temyiz edeceklerini, yani hukuki sürecin devam ettiniği söyledi.
 
Dosya önce İstinaf Mahkemesi'ne taşınacak. Eğer Alaattin Çakıcı'nın cezası onanırsa, taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıyabilecek.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı