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Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" programında 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.

Siyaset / 08 Mart 2020 Pazar 15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Haliç Kongre Merkezi'nde 'Türkiye'nin Kahraman Kadınları' programını düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı video salonda bulunan konuklara duygusal anlar yaşattı. Duygulandıran video karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.









Kaynak : İHA

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