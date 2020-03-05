Vatandaşa ücretsiz eğitim verilecek

Ticaret Bakanı Pekcan, "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz." dedi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da Sanal Ticaret Akademisi Tanıtım Toplantısı'nda, 'Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz.' dedi.
Vatandaşlar, https://akademi.ticaret.gov.tr/ sitesinden e-devlet bilgileriyle diledikleri eğitimlere ücretsiz ulaşabilecek.