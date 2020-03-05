CHP'liler terörist cenazesine katıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012 yılında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada sağ ele geçirilen MKP'li terörist Aysel Koç, dün Sincan Cezaevinde intihar etti. Koç'un cenaze törenine CHP İstanbul il ve ilçe yöneticileri katıldı
İdlib'te verilen şehitlerimizin acısı daha tazeyken, CHP İstanbul il başkanlığı skandal olaya imza attı. CHP İstanbul il ve ilçe yöneticileri terörist cenazesine katıldı.
2012'DE YAKALANMIŞTI HAPİSHANEDE İNTİHAR ETTİ
2012'de Tunceli kırsalında canlı ele geçirilen MKP'li terörist Aysel Koç, dün Sincan Cezaevinde intihar etti. Terörist için düzenlenen törene HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz, HDP İstanbul il ve ilçe yöneticileri, ESP il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra CHP il ve ilçe yöneticileri de katıldı
PKK BASININA YANSIDI
CHP'lilerin cenazede yer alması PKK'nın yayın organi ANF'ye de yansıdı.