CHP'liler terörist cenazesine katıldı

İdlib'te verilen şehitlerimizin acısı daha tazeyken, CHP İstanbul il başkanlığı skandal olaya imza attı. CHP İstanbul il ve ilçe yöneticileri terörist cenazesine katıldı.



2012'DE YAKALANMIŞTI HAPİSHANEDE İNTİHAR ETTİ



2012'de Tunceli kırsalında canlı ele geçirilen MKP'li terörist Aysel Koç, dün Sincan Cezaevinde intihar etti. Terörist için düzenlenen törene HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz, HDP İstanbul il ve ilçe yöneticileri, ESP il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra CHP il ve ilçe yöneticileri de katıldı



PKK BASININA YANSIDI



CHP'lilerin cenazede yer alması PKK'nın yayın organi ANF'ye de yansıdı.





