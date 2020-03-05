USD (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09 EURO (Alış - Satış) : 6,78 - 6,79

CHP'liler terörist cenazesine katıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012 yılında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada sağ ele geçirilen MKP'li terörist Aysel Koç, dün Sincan Cezaevinde intihar etti. Koç'un cenaze törenine CHP İstanbul il ve ilçe yöneticileri katıldı

Siyaset / 05 Mart 2020 Perşembe 14:44
CHP'liler terörist cenazesine katıldı

İdlib'te verilen şehitlerimizin acısı daha tazeyken, CHP İstanbul il başkanlığı skandal olaya imza attı. CHP İstanbul il ve ilçe yöneticileri terörist cenazesine katıldı. 

2012'DE YAKALANMIŞTI HAPİSHANEDE İNTİHAR ETTİ

2012'de Tunceli kırsalında canlı ele geçirilen MKP'li terörist Aysel Koç, dün Sincan Cezaevinde intihar etti. Terörist için düzenlenen törene HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz, HDP İstanbul il ve ilçe yöneticileri, ESP il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra CHP il ve ilçe yöneticileri de katıldı

PKK BASININA YANSIDI

CHP'lilerin cenazede yer alması PKK'nın yayın organi ANF'ye de yansıdı.


MilletvekiliSkandalİdlib

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı