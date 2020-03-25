Metroda raylara düşen görme engelli vatandaş hayatını kaybetti

Ankara'da Beşevler'deki Ankaray İstasyonu'nda yaşanan korkunç kazada görme engelli vatandaş Tahir Kermen, raylara düşürek hayatını kaybetti.



Altınokta Körler Derneği tarafından yapılan açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki olarak “metrolar ölüm tuzağı olmaktan çıkarılmalıdır” denildi.



Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi üyesi 34 yaşındaki görme engelli Tahir Kermen'in Beşevler Ankaray istasyonunda Kızılay yönüne gitmek isterken raylara düşerek hayatını kaybettiği açıklandı.



Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Olayın bir başka vahim yanı ise arkadaşımızı ezip öldüren trenin vatmanı, ve istasyon görevlileri bu durumu fark etmemişler, sanırız o anda platformda başka yolcu da olmadığı için olayı kimse görmemiş, olay bir sonraki trenin vatmanı tarafından görülmesi suretiyle ortaya çıkmıştır. Kameralar ve diğer deliller incelenerek kazada hayatını kaybeden kişinin üyemiz, görme engelli arkadaşımız Tahir Kermen olduğu anlaşılmıştır” denildi.



BU İLK KAZA DEĞİL



Bu kazanın Ankaray ve metro istasyonlarında meydana gelen ilk kaza olmadığı vurgulanan açıklamada, “Daha öncede birçok görme engelli arkadaşımız raylara düşmek suretiyle yaralanmışlardır. Bu kazalardan sonra zamanın Ankara Büyükşehir başkan ve yetkililerine defalarca başvuru yapılarak ölümle sonuçlanabilecek daha vahim kazalar meydana gelmeden gerekli önlemlerin alınması talep edilmiş yalnızca bir kısım istasyonlarda kabartmalı sarı güvenlik şeritleri hissedilir hale getirilmiş ancak bununla yetinilerek önerdiğimiz diğer önlemler bir türlü gerçekleştirilmemiştir” denildi.



YETKİLİLERİ ÖNLEM ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ



“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye ve EGO yetkilileri olmak üzere tüm ilgilileri yeni kazalar ve başka ölümler olmadan ivedilikle gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Özellikle Çayyolu metrosunun büyük bölümünde halen bulunmayan ayakla ve beyaz bastonla hissedilebilir kabartmalı sarı güvenlik şeritlerinin derhal yapılmasını; tren vagonları arasında bulunan boşlukların körükle kapatılmasını ya da İstanbul'da Marmaray istasyonlarındaki tren durduğunda kapı ile birlikte açılan güvenlik setlerinin yapılmasını ve platformlarda sürekli görevli bulundurulmasını talep ediyoruz.



ÖLÜM TUZAĞI OLMAKTAN ÇIKARILMALI



Elbet bu kazada yaşamını yitiren arkadaşımızın ve ailesinin haklarının takipçisi olacağız. Ancak önceki belediye yetkililerinin duyarsızlığı bu dönem yetkililerince de sürdürülürse üyelerimizle ve geniş engelli kitlesiyle birlikte gerekli tepkileri göstereceğimizi, yeni kazaların ve yeni ölümlerin olmaması, metro ve Ankaray istasyonlarının ölüm tuzağı olmaktan çıkarılması için elimizden gelen her şeyi yapma kararlılığında olduğumuzu kamuoyuna ve tüm yetkililere duyuruyoruz”

