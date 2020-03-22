Tatil bitiyor! İlk dersi Bakan yapacak!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim kapsamında yarın TRT-EBA TV ekranlarında yayımlanacak ilk ders için kamera karşısına geçti. Çekimlerin kamera arkası görüntüleri ve Bakan Selçuk'la yapılan röportaja ilişkin video 'basinmus.meb.gov.tr' adresinden yayımlandı.



Ziya Selçuk, burada, bütün dünya gibi Türkiye'nin de zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek eğitimin de bu sürecin parçası olduğunu ifade etti.



Bakanlığın, evde eğitim süreçlerine ilişkin çalışmaları bulunduğunu dile getiren Selçuk, bu kapsamda TRT ile iş birliği yaparak uzaktan eğitimi hayata geçirdiklerini söyledi.



Yüzlerce gönüllü öğretmen ve teknisyenin uzaktan eğitimin hayata geçmesi için çaba gösterdiğine işaret eden Selçuk, 'Bizim MEB olarak temel amacımız, okullarda yapılan birçok faaliyetin elbette tümüyle aynı şekilde evde yapılması değil. Bizim temel amacımız çocuklarımızın eğitimden kopmaması, okullarından, sınıflarından, derslerinden soğumamaları.' diye konuştu.



Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili bütün dünyada çalışmalar bulunduğunu, Bakanlığın da haftalardır bu konuda çalıştığını, İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyoda derslere ilişkin çekim yapıldığını anlattı.



Çocukların derslerdeki kazanımları ne şekilde alacaklarına dair ayrıntılı çalışmalar yapıldığını ifade eden Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) internet altyapısında yüz binlerce video, animasyon, soru ve ders anlatımları bulunduğunu söyledi.



'Bu yeni bir deneyim bunu hep birlikte başaracağız'



Öğrencilerin, öğretmenlerinin rehberliğinde bunlardan faydalanmaları için gereken hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:



'Bu süreçte bazı zorluklarımız olabilir, bazı aksaklıklar olabilir çünkü dünyada uzaktan eğitimi bütün öğrencileri için aynı anda yapabilen bir ülke yok ama Türkiye bu konuda öncülük ediyor. Biliyorsunuz 3 HD, 3 SD kanalımız var. Bunun nedeni Türkiye'deki tüm televizyonları kapsayabilmek ve bu kapsam dahilinde de her öğrencimizin erişebilmesini mümkün kılmak. Eğer bir çocuğumuz bir dersi kaçırırsa ya da izlemeyi unutursa veya başka bir sebep olursa bunun tekrar yayını var. Daha sonra eğer gerekirse EBA'dan da internetten de konu tekrarlarını, soru çözümlerini, öğretmenlerle iletişimlerini hayata geçirebilirler. Bu bizim için de bütün ülke için de yeni bir deneyim, bunu hep birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız.'



Bakan Selçuk, uzaktan eğitim kapsamında TRT-EBA TV'de yarın derslerin başlayacağını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:



'İlk ders yarın TRT-EBA TV'de. Aslında buna ders dememek lazım. Benimki bir tür sohbet. Sadece buradayız, birlikteyiz, hep beraberiz ve ülke için çocuklarımız için çalışıyoruz, gayret ediyoruz mesajımızı paylaştık ve velilerimize nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda, birlikte çocuklarımızın eğitimini nasıl omuzlayacağımız konusunda bazı tavsiyeler ve önerilerde bulunduk. Bu anlamda sadece velilerimize değil aynı zamanda ilköğretim öğrencilerimize ve lise öğrencilerimize de ayrı ayrı bazı içeriklerden bahsetme imkanımız oldu. Yaş gruplarına göre, uzaktan eğitimle ilgili nelere dikkat edilmeli, bunları biraz detaylandırmaya çalıştık. O anlamda ben velilerimize ve öğrencilerimize zaman zaman yine hitap edip, bu işlerin nasıl gittiği, nerelerde ne yapmamız gerektiği konusunda bazı paylaşımlarda bulunacağım, Uzaktan eğitimi hayata geçirmemiz konusunda TRT'nin müthiş bir katkısı var çünkü Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim 6 kanalı birden bu şekilde hayata geçirmemiz elbette mümkün değildi ama çok güzel bir iş birliğiyle Türkiye'nin eğitimi için bir imza attık.'







'Yarın sabah 9'da TRT-EBA TV'de hep birlikteyiz, ders başlıyor'



Uzaktan eğitimden kasıtlarının televizyondan eğitim olduğunun altını çizen Selçuk ancak sadece televizyondan eğitimin yetmeyeceğini, buna ek olarak bazı çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.



Belirli saatlerde, belirli sınıf seviyelerindeki öğrencilerin, 'eba.gov.tr' içeriklerden yararlanıp, konu tekrarı yapmak, soru çözmek isteyebileceğini ya da öğretmenlerinin gönderdiği ödevi alması gerekebileceğini ifade eden Selçuk, bunun için de EBA'nın kullanılacağını belirtti.



Selçuk, 'Ben velilerimize uzaktan eğitim dediğimizde televizyonla yaptığınız çalışmayı kastediyorum ama yardımcı destek olarak da internet altyapısındaki 'eba.gov.tr'yi öneriyorum.' diye konuştu.



Bakan Selçuk'un, 'Gençler, ara tatil sona erdi. Yarın sabah 9'da TRT-EBA TV'de hep birlikteyiz, ders başlıyor.' sözlerine yer verilen görüntülerde, Selçuk'un ders başlama zilini çaldığı da görüldü.