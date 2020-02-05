Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı. Uçakta yangın çıktığı da açıklandı.



1 KİŞİ ÖLDÜ, 157 KİŞİ YARALANDI

Sabiha Gökçen'deki kaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 157 kişinin yaralandığını bir kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.Bakan Koca, 'Yaralı sayımız 157 kişi oldu. 6 hastamız yoğun bakım şartlarında takip ediliyor. Yoğun bakım hastalarının genel durumu ciddi ve ağır değil. 1 hasta için ameliyat planlanmakta. Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini 157 kişinin de yaralandığını açıkladı' ifadelerini kullandı.Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı bölgeye geldi. Vali Yerlikaya burada basına bir açıklama yaptı. Vali Yerlikaya açıklamasında, 'Bu akşamüzeri saat 18.30 civarında İzmir-Sabiha Gökçen İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağı maalesef kötü hava koşulları sebebiyle piste tutunamıyor. Pistten çıktıktan sonra 50 60 metre sürükleniyor. TEM'den E5'e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30 40 metre yüksekten buraya düşüyor. 175 yolcu, 2 bebek, 4 mürettebat ve 2 pilotumuz var. Şu ana kadar hastanelere 120 yaralı taşıdık. İçeride şu anda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmalarını yapıyor. 112'miz, itfaiyemiz, AFAD'ımız hep birlikte olay yerindeki yaralılarımızı ilk andan itibaren kurtarıp en yakın hastaneye taşıyorlar. Sağlık Bakanımız da Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Birazda havalimanındaki kriz merkezine geçeceğiz. 1 saat sonra tekrar sizlerle buluşacağız. Bir sat önceki rakamla şimdiki rakam farklı. Üzüntümüz büyük. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz' ifadelerini kullandıAyrıca, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.Türk Hava Yolları Basın Müsaviri Yahya Üstün'ün yaptığı açıklamada, 'Uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler' denildi.Öte yandan, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağın kokpitinde olduğu belirlenen pilotların ağır yaralı olarak uçaktan çıkarıldı.