Ordu'nun Ünye ilçesinde Yaskoğanı Mahallesi Kirlik mevkisinde saat 15.00 sıralarında doğalgaz ana dağıtım hattında, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.



Patlama sonrası yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.





Kaynak : DHA