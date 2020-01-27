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Bakan Soylu'yu ağlatan o olay

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Deniz Bayramoğlu'nun Elazığ depremiyle ilgili "Sizin unutamadığınız, gördüğünüz bir şey var mıydı?" sorusuna yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı.

Televizyon / 27 Ocak 2020 Pazartesi 01:33
Bakan Soylu'yu ağlatan o olay
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulundu. Soylu programda kendisine yöneltilen bir soruya cevap verirken gözyaşlarına hakim olamadı. 

Bakan Soylu, programın sunucusu Deniz Bayramoğlu'nun, "Sizin Elezığ depremiyle ilgili unutamadığınız gördüğünüz bir şey var mıydı?" sorusuna, "Çaresizlik. O enkazın altında 'Ne olursun benim 2 aylık bebeğimi kurtar' diyen babanın söylediği söz. Ona bir cevap verilemez. Ve bugün tabutun içindeydi." yanıtını verdikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

İçişleri Bakanı

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