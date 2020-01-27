Bakan Soylu'yu ağlatan o olay

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulundu. Soylu programda kendisine yöneltilen bir soruya cevap verirken gözyaşlarına hakim olamadı.



Bakan Soylu, programın sunucusu Deniz Bayramoğlu'nun, "Sizin Elezığ depremiyle ilgili unutamadığınız gördüğünüz bir şey var mıydı?" sorusuna, "Çaresizlik. O enkazın altında 'Ne olursun benim 2 aylık bebeğimi kurtar' diyen babanın söylediği söz. Ona bir cevap verilemez. Ve bugün tabutun içindeydi." yanıtını verdikten sonra gözyaşlarını tutamadı.