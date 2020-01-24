Manisa'daki deprem sonrası AFAD'dan son dakika açıklaması: Çok güçlü olarak hesaplanmıştır

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, '22.01.2020 tarihinde Akhisar (Manisa) da meydana gelen Mw=5.4 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VII Çok Güçlü olarak hesaplanmıştır' denildi.







DEPREM ÇOK SAYIDA HİSSEDİLMİŞTİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedilmişti.

