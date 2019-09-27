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Bakan Dönmez'den doğal gaz fiyatlarına ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gazda kısa vadede fiyat artışı olmayacak" dedi.

Ekonomi / 27 Eylül 2019 Cuma 11:42
Bakan Dönmez'den doğal gaz fiyatlarına ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Enerji alt yapılarımızda herhangi bir sorun yaşamadık.

Doğal gazda da herhangi bir sorun yaşamadık.

Doğal gaz ve elektrikte arz sıkıntısı yok, hatta bir miktar arz fazlası var.

Doğal gaz ve elektrik fiyatlarını kontrol edemediğimiz bir mekanizma var.

DOĞAL GAZ FİYATLARI

Bugünkü petrol fiyatları 6 ay sonra doğal gaza yansıyor.

Doğal gazda kısa vadede fiyat artışı olmayacak.



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