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Jetler Zap bölgesini vurdu! Örgüte ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

3. Sayfa / 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:36
Jetler Zap bölgesini vurdu! Örgüte ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Milli Savunma BakanlığıTwitterTerör ÖrgütüIrak


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