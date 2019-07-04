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Cinsel saldırı zanlısı profesör kamudan atıldı

YÖK, çalışanlarından birine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen veteriner Prof. Hasan Bilgili'nin kamu görevinden çıkarıldığını açıkladı.

3. Sayfa / 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:56
Cinsel saldırı zanlısı profesör kamudan atıldı

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hasan Bilgili, çalışanlarından birine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla kamu görevinden çıkarıldı.

YÖK'ten konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde medyada geniş yer bulan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel taciz ve saldırı fiillerine ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan disiplin soruşturması sonucunda;

YÖK’te bugün gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısında, Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye söz konusu fiiller nedeniyle 'Kamu Görevinden Çıkarma Cezası' verilmesi 'oy birliğiyle' kabul edilmiştir."

Kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan bir veterinere cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Bilgili, dün serbest bırakılmıştı.

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