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Endonezya'da volkan patladı

Endonezya’nın Bandung şehrinde bir volkan faaliyete geçerek kül püskürdü.

Dünya / 26 Temmuz 2019 Cuma 15:49
Endonezya'da volkan patladı
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Endonezya’nın en büyük üçüncü şehri Bandung’da bir volkan faaliyete geçti. Patlama anı kameralara yansırken, volkandan toz ve kül bulutu yayılmaya başladı.

Patlamanın meydana geldiği Tangkuban Parahu yolu külle kaplandı. Endonezya Doğal Afet Ajansı, bölgedeki turistik noktaların kapatıldığını ve alarm verilerek bölgeyi boşaltma çalışmalarının başladığını duyurdu.

Yetkililer, bölge sakinlerinin volkandan uzak durması gerektiği konusunda uyardı. Kaynak : İHA

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