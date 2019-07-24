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İmamoğlu'na konser eleştirisi

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İstanbul’un sorunlarını bir köşeye bırakıp son 3 ayda 3 kez konsere giden İmamoğlu’nu eleştirdi

Televizyon / 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:50
İmamoğlu'na konser eleştirisi

Habertürk Yazarı Sevilay Yılman, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son 3 ayda sık sık konserlerde boy göstermesini eleştirdi.

İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunlarıyla uğraşmaktan çok konserlerde gittiğini söyleyen Yılman, ‘İstanbul demek Livaneli mi demek?' diye sordu.

‘İstanbul'u değil konserleri takip ediyor'

Son 3 ayda İmamoğlu'nun 3 kez konsere gittiğini söyleyen Yılman, “İstanbul'un dünya kadar sorunu olduğunu, kaybedecek tek bir saati bile olmadığını söyleyen kişi İmamoğlu'nun kendisi değil miydi ? Hadi diyelim yakın arkadaşlığın, dostluğun, sanata olan saygının hatırına kalkıp 15 gün önce İstanbul da düzenlenen konserine gittin. Ee birde buradan kalkıp taa Bodrumlara gidip aynı konseri izlemek niye ? Bu hal ve hareketler İstanbul'un sorunlarını söylediğin kadar da ciddiye almadığın anlamına gelmiyor mu ? Çok pardon ama sektirmeden tüm Livaneli konserlerini takip etmek, sonunda millete ;” Ya baba hayırdır ! N'oluyor ? “ sorusunu sordurtmaz mı ? “Ekrem İmamoğlu İstanbul'un yönetimini değil, Zülfü Livaneli'nin konserlerini takip ediyor !” dedirtmez mi ?” ifadelerini kullandı.

Kaynak : Habertürk

Sevilay YılmanLivaneliBelediye BaşkanıHabertürk


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