İmamoğlu'na konser eleştirisi

Habertürk Yazarı Sevilay Yılman, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son 3 ayda sık sık konserlerde boy göstermesini eleştirdi.



İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunlarıyla uğraşmaktan çok konserlerde gittiğini söyleyen Yılman, ‘İstanbul demek Livaneli mi demek?' diye sordu.



‘İstanbul'u değil konserleri takip ediyor'



Son 3 ayda İmamoğlu'nun 3 kez konsere gittiğini söyleyen Yılman, “İstanbul'un dünya kadar sorunu olduğunu, kaybedecek tek bir saati bile olmadığını söyleyen kişi İmamoğlu'nun kendisi değil miydi ? Hadi diyelim yakın arkadaşlığın, dostluğun, sanata olan saygının hatırına kalkıp 15 gün önce İstanbul da düzenlenen konserine gittin. Ee birde buradan kalkıp taa Bodrumlara gidip aynı konseri izlemek niye ? Bu hal ve hareketler İstanbul'un sorunlarını söylediğin kadar da ciddiye almadığın anlamına gelmiyor mu ? Çok pardon ama sektirmeden tüm Livaneli konserlerini takip etmek, sonunda millete ;” Ya baba hayırdır ! N'oluyor ? “ sorusunu sordurtmaz mı ? “Ekrem İmamoğlu İstanbul'un yönetimini değil, Zülfü Livaneli'nin konserlerini takip ediyor !” dedirtmez mi ?” ifadelerini kullandı.



Kaynak : Habertürk