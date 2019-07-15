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Turizmcilerden 9 günlük tatil talebi

Türk turizmciler Kurban Bayramı tatilinin Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 9 günlük olmasını istiyor.

Ekonomi / 15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:10
Turizmcilerden 9 günlük tatil talebi

9 günlük Ramazan Bayramı süresince turizmde yaşanan patlama, talepleri artırdı.

Türk turizmciler Kurban Bayramı'nda da 9 günlük tatil beklentisine girdi.

'UYGUN FİYATLARA TATİL İÇİN ÖNCEDEN AÇIKLANSIN'

Talebi Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık iletti. Ayık, Kurban Bayramı tatilinin, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 9 gün olarak açıklanmasını beklediklerini söyledi. Ayık ayrıca vatandaşın uygun fiyatlara tatil yapabilmesi ve planlaması açısından blok tatillerin yılbaşında açıklanması gerektiğini dile getirdi.



BAYRAMDAN SONRAKİ İKİ GÜN İÇİN TATİL PLANI

Ayık, bayrama yaklaşık bir ay kaldığına dikkat çekerek, bayram tatilinin 10 Ağustos arefe günü dahil 14 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini, perşembe ve cuma günleriyle birleştirilerek 9 güne çıkartılmasının geç kalınmış olsa da iyi olacağını kaydetti.

'AİLELER KURBANLARINI DAHA RAHAT BİR ŞEKİLDE KESEBİLİR'

Kurban Bayramı'nın Ramazan Bayramı'na göre kurban kesimi nedeniyle farklı olduğuna dikkat çeken Ayık, 'Bu bayramda insanlar kurban da keseceği için memleketine gidecek, eş-dost ziyareti yapacak. Kurbanını kesmek gibi faaliyetlere ilk 4-5 gününü ayırabilir. Ardından tatile çıkabilir. Veya önce tatil sonra kurban kesme ve ziyaretler şeklinde tam tersini de planlayabilir.' dedi.

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