Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.08'deki depremin merkez üssü Hendek ilçesi.



Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere Marmara'daki diğer illerde de hissedildi.







İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI



NTV yayınına telefonla bağlanan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, can ve mal kaybının olmadığını söyledi.



Hendek Kaymakamı Orhan Burhan da, ilçede herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, 'Şu ana kadar bildirilen herhangi bir can kaybı ve hasar yok. Olayın verdiği tedirginlikle insanlar evlerinden çıktı haliyle. Şu an itibarıyla kontrollerimizi yaptık, herhangi bir olumsuz yok' diye konuştu.







Bu arada deprem anı, bir giyim mağazasının güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, deprem sırasında vatandaşların dışarı kaçması yer alıyor.