USD (Alış - Satış) : 5,88 - 5,89 EURO (Alış - Satış) : 6,63 - 6,64

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a zor sorular

Ankara’da Beyaz TV muhabiri ve kameramanı, haber çekimi için gittikleri Beypazarı’nda bir grubun saldırısına uğradı. Melih Gökçek, bu saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Saldırganları ifşa eden Gökçek, Mansur Yavaş'a ard arda zor sorular sordu.

Güncel / 16 Haziran 2019 Pazar 15:36
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a zor sorular

Beyaz TV muhabiri Tuğçe Ünsal ve kameraman Serkan Çinier, Beypazarı'ndan gelen izleyici şikayetleri üzerine Beypazarı Şehir Mezarlığı'nın içler acısı halini görüntülemek üzere ilçeye gitti. Ancak Beyaz TV ekibi provokatörlerin saldırısıyla karşılaştı.

Melih Gökçek, bu saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Saldırganları ifşa eden Gökçek, Mansur Yavaş'a ard arda zor sorular sordu.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Gökçek, olayın tamamen organize olduğuna dikkat çekti ve saldırganla bağlantısı olan Mansur Yavaş'a da cevaplaması zor sorular sordu.

İşte Mleih Gökçek'in Yavaş'a soruları:

1.Bu saldırganlardan birine Beypazarı Atatürk Parkı'nın kiraya verdin mi?

2. BEYAZ TV muhabirlerine tezgah hazırlayan provokatör D.T ve kocası Y. T. ile nasıl bir yakınlığınız var?

3.Parklarda güvenlik görevlilileri muhabirlere saldırıya devam edecek mi?

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımları:






















Beyaz TV ekibine çirkin saldırı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaMansur YavaşMelih GökçekBeyaz TvSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı