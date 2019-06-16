Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a zor sorular

Beyaz TV muhabiri Tuğçe Ünsal ve kameraman Serkan Çinier, Beypazarı'ndan gelen izleyici şikayetleri üzerine Beypazarı Şehir Mezarlığı'nın içler acısı halini görüntülemek üzere ilçeye gitti. Ancak Beyaz TV ekibi provokatörlerin saldırısıyla karşılaştı.



Melih Gökçek, bu saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Saldırganları ifşa eden Gökçek, Mansur Yavaş'a ard arda zor sorular sordu.



Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Gökçek, olayın tamamen organize olduğuna dikkat çekti ve saldırganla bağlantısı olan Mansur Yavaş'a da cevaplaması zor sorular sordu.



İşte Mleih Gökçek'in Yavaş'a soruları:



1.Bu saldırganlardan birine Beypazarı Atatürk Parkı'nın kiraya verdin mi?



2. BEYAZ TV muhabirlerine tezgah hazırlayan provokatör D.T ve kocası Y. T. ile nasıl bir yakınlığınız var?



3.Parklarda güvenlik görevlilileri muhabirlere saldırıya devam edecek mi?



İşte Melih Gökçek'in o paylaşımları:













































Beyaz TV ekibine çirkin saldırı Kaynak : Beyaz Gazete Özel