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Bilim insanları uyardı: Dünya karanlığa gömülebilir

CU Boulder'da görev alan bilim insanları dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

Teknoloji / 13 Haziran 2019 Perşembe 16:14
Bilim insanları uyardı: Dünya karanlığa gömülebilir

Gezegenimizin içinde bulunduğu sistemin tek yıldızı olan Güneş Dünya için son derece önemli. Ancak Güneş'te yaşanacak anlık enerji patlamaları, elektronik cihazların yok olmasına sebep olabilir.

CU Boulder'da görev alan bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre, Güneş'te “süper patlama” ismi verilen şiddetli bir patlamanın yaşanabileceğinin altı çizildi.



Söz konusu patlamanın gerçekleşmesi durumunda ise dünya çapındaki elektronik aygıtların zarar görebileceği vurgulandı.

Böyle bir patlamanın yörüngedeki uyduları da etkileyebileceği, bunun da küresel çapta bir soruna neden olabileceği belirtiliyor.



Bahsi geçen patlamaların genellikle daha genç ve daha aktif yıldızlarda gerçekleştiği tahmin ediliyordu. Ancak son çalışma sonrası bu tarz patlamaların Güneş gibi olgun yıldızlarda da görülebileceği ortaya çıktı.



Yapılan açıklamada keşfi gerçekleştiren bilim insanlarının, gezegenimizin emniyetini sağlamaları için yetkililerle iletişime geçtiği bilgisine yer verildi.


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