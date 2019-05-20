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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Ramazan bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısından geçişleri sürüyor.

Yaşam / 20 Mayıs 2019 Pazartesi 10:36
Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor
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Türkiye'nin çeşitli kentlerinden ülkelerine Ramazan Bayramını geçirmek için Kilis'e gelen Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen başta Azez, Soran, Aktarin, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek isteyen ve Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptıran Suriyeliler ülkelerine geçişleri sürüyor. İki gün içerisinde bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçti. Suriyelilerin sıcaktan etkilenmemeleri için dev çadırlar kurulurken, yürüyüş yolundaki yolda asfaltlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrolünde Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına alınan Suriyeliler, burada Göç İdaresi görevlilerinin eşliğinde işlemlerini yapılıyor. İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından 0-15 yaş grubu çocuklarının eksik aşıları yapılmasından sonra Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin son kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.
Kaynak : İHA

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