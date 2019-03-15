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Ekşi Sözük yazarına jet soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; Yeni Zelanda’da 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısı öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattığı bildirildi

Güncel / 15 Mart 2019 Cuma 23:30
Ekşi Sözük yazarına jet soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye cuma namazı esnasında gerçekleştirilen ve 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısı öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

BAŞSAVCILIK, TERÖR SALDIRISINI ÖVEN EKŞİ SÖZLÜK YAZARI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

Ekşi Sözlük'te terör saldırısının hemen ardından açılan 'Yeni Zelanda'da camiye saldırı' isimli başlığa yazı yazan, Mukemmeligindayanilmazhafifligi rumuzlu kullanıcı, 'Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim' diyerek bu katliama destek vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı Mukemmeligindayanilmazhafifligi rumuzlu kullanıcı hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.

EKŞİ SÖZLÜK: 'ENTRY'İ YAZAN KULLANICININ HESABI İSE NEFRET SÖYLEMİ SEBEBİYLE KAPATILMIŞTIR'

Ekşi Sözlük, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından terör saldırısını öven kullanıcısının hesabının nefret söylemi sebebiyle kapatıldığını açıklamıştı.

Ekşi Sözlük tarafından yapılan açıklamada; 'Yeni Zelanda'da camiye saldırı başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry'i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır. Konuyla ilgili emniyet birimleri tarafımızla iletişime geçmiştir, yasal süreç işlemektedir' denildi.

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