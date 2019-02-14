Kartal'da çöken binayla ilgili 2 tutuklama talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada iki kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Soruşturma kapsamında binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran ve proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alınmıştı.



Gözaltındaki 4 kişiden ikisi savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk eildi.



21 KİŞİ ÖLDÜ



İstanbul Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü Yeşilyurt Apartmanı çökmüş, binadaki 35 kişiden 21'i hayatını kaybetmişti. 14 kişi ise enkazdan yaralı çıkarılmıştı.



Binanın çökme sebebi olarak bodrum kattaki eski marangoz atölyesinin kolonlarının kesilmesi ve inşaat yapımında deniz kumu kullanılması gösteriliyor.