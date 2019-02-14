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Kartal'da çöken binayla ilgili 2 tutuklama talebi

İstanbul Kartal'da 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Güncel / 14 Şubat 2019 Perşembe 14:59
Kartal'da çöken binayla ilgili 2 tutuklama talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada iki kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran ve proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki 4 kişiden ikisi savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk eildi.

21 KİŞİ ÖLDÜ

İstanbul Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü Yeşilyurt Apartmanı çökmüş, binadaki 35 kişiden 21'i hayatını kaybetmişti. 14 kişi ise enkazdan yaralı çıkarılmıştı.

Binanın çökme sebebi olarak bodrum kattaki eski marangoz atölyesinin kolonlarının kesilmesi ve inşaat yapımında deniz kumu kullanılması gösteriliyor.

Kartal'da çöken binayla ilgili 2 tutuklama talebi Kartal'da çöken binayla ilgili 2 tutuklama talebi Kartal'da çöken bina ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı Kartal'da çöken bina ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi Kartal’da hareketli anlar! Bir kişi enkaz altından çıkarıldı Kartal’da hareketli anlar! Bir kişi enkaz altından çıkarıldı Kartal'da binanın çökme nedeni! Kartal'da binanın çökme nedeni! 7 katlı binanın çökme anı 7 katlı binanın çökme anı Çöken bina ile ilgili sıcak gelişme! Soruşturma başlatıldı… Çöken bina ile ilgili sıcak gelişme! Soruşturma başlatıldı… İstanbul Kartal'da 7 katlı bina çöktü İstanbul Kartal'da 7 katlı bina çöktü

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