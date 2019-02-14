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Hapishaneden tüm mahkumlar kaçtı!

Haiti’nin Aquin şehrinde yer alan bir hapishanedeki 78 mahkum, hapishanenin yakınında gerçekleşen hükumet karşıtı protestoyu fırsat bilerek kaçtı.

3. Sayfa / 14 Şubat 2019 Perşembe 00:26
Hapishaneden tüm mahkumlar kaçtı!
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Haiti'nin Aquin şehrinde yer alan bir hapishanedeki 78 mahkum, yakınlarda gerçekleşen hükumet karşıtı protestoyu fırsat bilerek kaçtı. Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma açtıklarını duyurdu. Soruşturmayı yürüten Ralph Stanley Brice, mahkumların duş almaları için belirlenen zaman diliminde topluca duşlara gittiğini ancak daha sonra hücrelerine dönmeyi reddettiklerini, polisin de cezaevinin dışındaki eylemlerle meşgul olmasını fırsat bilerek kaçtıklarını açıkladı.

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'e karşı bu hafta düzenlenen protestolarda dört kişi hayatını kaybetti. Kaynak : İHA

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