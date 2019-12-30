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Mansur Yavaş'tan tepki çeken sözler!

Mansur Yavaş orman yangınlarına müdahale edilmemesi gerektiğini, doğanın kendi kendini yenileyeceğini söyledi.

Televizyon / 30 Aralık 2019 Pazartesi 22:23
Mansur Yavaş'tan tepki çeken sözler!
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk'te soruları yanıtladı.

Yavaş, Kanal İstanbul projesini doğaya müdahele olarak nitelerken, orman yangınlarından örnek verdi.

Orman yangınlarına müdahale edilmemesi gerektiğini savunan Yavaş, söndürme çalışmalarını eleştirdi.

'MİLYONLARCA YILDIR YILDIRIM DÜŞÜYOR'

Milyonlarca yıldır ormanların yanıp, kendisini yenilediğini söyleyen Yavaş 'Bizim kentlere yaptığımız müdahaleler, tabiata yaptığımız, Allah'ın yaptıklarına müdahaleler mutlaka bir şeyleri bozuyor. Bir gün Amerika gezisi yaptırmışlardı bize inceleme gezisiydi. Orada bizi gezdiren rehber dediki sıradan bir insan. Bakın dedi bazen ormanlar yanıyor dedi. Burada şunu tartışıyoruz. Bu ormanlara müdahale etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Nasıl yani dedik, şaşırdık. Nasıl müdahale etmezsin. Ya dedi milyonlarca yıl önce de yıldırım düşüyordu. yanıyordu ormanlar ama bak dedi bugüne kadar gelmiş. Yani doğaya müdahale etmemek lazım. Doğa kendini koruyor.' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Mansur YavaşAnkara Büyükşehir BelediyesiHabertürkAllahKanal İstanbul

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